İhlas Haber Ajansı

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Hasar gören camilerde inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan ve birçok il ve ilçeyi etkileyen depremler nedeniyle Gürün ilçesinde bazı camiler ve minareleri hasar gördü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan ve birçok il ve ilçeyi etkileyen depremler nedeniyle Gürün ilçesinde bazı camiler ve minareleri hasar gördü.


Gürün ilçesine ziyarette bulunan İl Müftüsü Altunkaya, Kaymakam Halil Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra İlçe Müftü Vekili Murtaza Meşe ile hasar gören cami ve minareleri ziyaret eden Müftü Altunkaya, yetkililerden bilgi aldı.

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