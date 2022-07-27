Hasat döneminde arazi yollarında düzenleme yapılıyor

-Sivas Ziraat Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta hububat hasadı öncesi çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla köylerin arazi yollarında düzenleme yapıldığını söyledi.

Sivas'ta hububat hasadı öncesinde çiftçilerin ulaşımda ve hasatlarını nakil ederken sıkıntı yaşamamaları için Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ düğmeye bastı. Sivas İl Özel idaresinden kiralanan 2 greyder sayesinde köy arazi yollarında düzenlemelere başlandı ve çiftçilerin rahat ulaşım sağlaması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

“Çiftçilerimiz mazot masraflarını karşılamaları halinde bu hizmetten yararlanabilirler”

Sivas Merkez ilçesine bağlı köylerde hasat mevsimi öncesi arazi yollarının tesviyesi ve düzenlenmesinin gerçekleştirildiğini belirten Sivas Ziraat Başkanı Hacı Çetindağ, “Uygulama ile ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve tarladaki ürünlerin daha rahat hasat edilmesi amaçlanıyor. Çiftçilerimizin ürünlerini daha rahat koşullarda hasat etmelerine yardımcı olmak amacıyla merkeze bağlı köylerde İl Özel İdaremizin destekleriyle kiralanan 2 greyder ile arazi yollarının açılması sağlanıyor. Çiftçilerimiz mazot masraflarını karşılamaları halinde bu hizmetten yararlanabilirler. Bizlere bu imkânı sağlayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'a ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş'a teşekkür ediyor çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.