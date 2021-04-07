Hasta yakınları bize saldırıyor ihbarında bulunup, polis ekiplerine sürpriz yaptılar

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir bakım merkezi çalışanları, ‘hasta yakınları bize saldırıyor' ihbarında bulunarak olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Yıldızeli ilçesinde hizmet veren Güncel bakım merkezi, Polis Haftası ve Polis günü dolayısıyla polis ekiplerine ilginç bir kutlama yaptı. Bakım merkezi çalışanları acil çağrı merkezini arayarak ‘hasta yakınlarının bakım merkezi çalışanlarına saldırdığı' ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, konfetilerle karşılandı. Ekipleri, bakım merkezinde tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları, Türk bayraklarıyla ve marşla karşıladı. Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, kendileri için hazırlanan pastayı keserek mutluluklarını dile getirdi. Polis ekipleri, kendileri için kutlama hazırlayan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.