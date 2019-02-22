Hastane çalışanlarından Hayat Ağacı Derneği'ne yardım

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir hastane çalışanın başlattığı ve diğer sağlık çalışanlarının da zamanla katıldığı bir yardım kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda sağlık çalışanları, maddi durumu iyi olmayan kimseler için bebek bezi, çocuk kıyafeti, oyuncak ve boyama kitabı gibi malzemeler topladı.

Hastane çalışanları, bir haftalık sürede topladıkları yardımları Hayat Ağacı Derneğine teslim etti. Toplanan yardımlar dernek görevlileri tarafından hastaneden teslim alındı.

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, özellikle çocuklara yönelik bez, oyuncak ve kıyafet gibi yardım malzemelerinin toplanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal hastane çalışanlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik topladığı yardımları sebebiyle memnuniyetini ifade ederek, bundan sonra da bu tür destekleri beklediklerini söyledi.