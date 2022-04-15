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Hatayspor ile Sivasspor 4. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacak olan Hatayspor ile Sivasspor, ligde 4. kez rakip olacak.


Hatayspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 maçta Sivasspor 1 kez galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 6 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir de 2 gol kaydetti.


Hatayspor ile Sivasspor en son ligin ilk devresinde Sivas'ta karşılaşmış maç Sivasspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

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