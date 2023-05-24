Havadan bahçeyi andıran 3 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kuş bakışı bahçeyi andıran kilise turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gemerek ilçesi Çepni kasabasında bulunan Surp Sarkis Ermeni Apostolik Kilisesi'nin kuşbakışı görüntüleri dikkat çekiyor. Gemerek ilçe merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta olan kasabadaki kilisenin 19. yüzyılda yapıldığı biliniyor. Yıllardır zamana meydan okuyarak ayakta kalan kilise günümüzde definecilerin de uğrak yeri oldu. Zaman zaman kiliseye giren defineciler, kazı yaparak tarihi kilisede tahribata yol açtı. Kilisenin çatısı dron ile havadan bakıldığında çatıyı kaplayan otlar ve toprak nedeniyle adeta bir evin bahçesini andırıyor. İlçe sakinleri, kilisenin turizme kazandırılmasını istiyor.

“Turizme kazandırılmasını istiyoruz”

Eski Çepni Belediye Başkanı ve emekli öğretmen Murat Uçar, kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, “Yaklaşık bin 800'lü yılların ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin ediliyor. Adı Surp Sarkis Ermeni Kilisesi. O zamanın şartlarına göre burası bir ibadethaneymiş. Çocukluğumuzdan beri burayı biliriz. Zaman zaman defineciler tahrip ettiler. Burası gelecek nesillere bir miras. Ermeniler ve Türkler gelip ziyaret ediyor. Meraklılar geliyorlar. Bir marka olmak istiyoruz. Turizm olsun. Turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.