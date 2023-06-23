Havalandırma boşluğunda mahsur kaldı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ta girdiği apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Yunus Emre Mahallesi'nde 19. Sokak'ta bulunan Öz Fidan Apartmanında meydana geldi. Apartmanın havalandırma boşluğuna giren karga tekrar dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğunun penceresini sökerek mahsur kalan kargayı kurtardı. Daha sonrasında karga doğaya salındı.