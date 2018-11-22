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Hayat Ağacı Derneği'ne Hingel bağışlandı

Sivas Belediyesi bünyesindeki Gıda Bankası, Hayat Ağacı Derneği’ne bir firma tarafından bin adet patatesli Hingel bağışlandı.

Sivas Belediyesi bünyesindeki Gıda Bankası, Hayat Ağacı Derneği'ne bir firma tarafından bin adet patatesli Hingel bağışlandı.


Sivas'ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne patatesli Hingel bağışladı. Sivas'a özgü geleneksel yemek çeşitlerinden biri olan patatesli Hingel, 500'er gram paketler halinde Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi.


Ambalajlı paketlerden oluşan patatesli hingeller, Gıda Bankasında bulunan büyük soğuk havalarda muhafaza edilerek, Hayat Ağacı Derneği'nden yardım almaya uygun görülen ihtiyaç sahiplerine limitleri dışında dağıtılacak.

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