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Hayat Ağacı Derneği'ne kıyafet bağışı

Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği’ne İstanbul’da faaliyet gösteren bir firma 3 koli kıyafet bağışladı.

Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma 3 koli kıyafet bağışladı.


Hayat Ağacı Derneği şeffaf ve güvenilir yapısı sayesinde hayırsever vatandaşların desteğini almaya devam ediyor. Yardımseverlerin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza ortamında yardım eden Hayat Ağacı Derneği hem gönderilen bağışların hem de dağıtılan yardımları kaydını tutuyor. Veren el ile alan eli buluşturan dernek, bu yapısı ile sağladığı güveni her geçen gün artırıyor.


İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne 3 koli yeni kıyafet bağışladı. Sivas'a her yıl yardım gönderen firma, bu yıl da erkek ceket ve kabandan oluşan bağış kolilerini gönderdi.


Kolilerin açılıp sayılmasının ardından ceket ve kabanlar barkotlandı. Kıyafetlerin çeşidi ve sayısı belirlendikten sonra Gıda Bankası giyim reyonundaki raflara yerleştirildi.

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