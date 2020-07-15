Hayata 3 gün tutunabildi, organları başka hastalara umut oldu

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki hasta 3 gün hayata tutunabildi, organları ise başka hastalara umut oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki Murat Darıcı, 3 gün süren yaşam mücadelesinde yenik düştü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde bugün beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezinden Sivas'a gelen 3 kişilik bir ekip hastanın karaciğer, iki böbreği ve kornealarını aldı. Karaciğerin Erzurum'da nakil bekleyen 14 yaşındaki bir hastaya nakledileceği öğrenildi. Karaciğer ve kornealar ambulans helikopterle Erzurum'a gönderildi. Böbrekler ise doku uyumu sağlanacak hastaların tespitinin ardından ilgili hastanelere gönderilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesinden Doktor Öğretim Üyesi Nurhak Aksungun, “Yaklaşık 3 gün önce araç içi trafik kazasına bağlı olarak beyin kanaması geçiren, 13 yaşındaki bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınları organlarını bağışladı. Karaciğer, iki böbreği ve korneaları bağışlandı. Karaciğeri Erzurum'da nakil bekleyen 14 yaşındaki bir hastamıza nakledilecek. Diğer organlarda dağıtılmak üzere Erzurum'a götürülecek. Operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Üç kişilik cerrahi bir ekip tarafından gerçekleştirildi” dedi.