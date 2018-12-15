Hayatını kaybeden Sivasspor taraftarının ismi yaşatılacak

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanan mücadelenin hemen ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivasspor taraftarı Eren Dolak'ın adı 4 Eylül Stadyumu'nda giriş yaptığı kapıya verildi.

Taraftar Eren Dolak'ın Sivasspor aşkını yaşatmak ve vefa örneği ile tekrar anmak için adı 4 Eylül Stadyumu'na son kez giriş yaptığı Osman Seçilmiş Tribünü 9 nolu kapıya ismi verildi. 'Eren Dolak Girişi' için Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı öncesi stadyum önünde program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp yöneticileri, Eren Dolak'ın sevenleri ve Ankaragücü taraftarları katıldı. Burada konuşan Vali Ayhan, geçtiğimiz hafta Göztepe galibiyeti ile mutlu olduklarını ancak Eren Dolak'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüklerini söyledi. Futbolun; taraftarıyla, futbolcusuyla ve yönetimiyle bir bütün olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Eren de bu bütünün bir parçasıydı. Eren'e sahip çıkmamız gerekiyordu, aramızdan ayrıldı ama o bize özel bir misyon verdi. Eren, herkesin gönlünde, yüreğinde güzel bir iz bıraktı. Futbol sadece skordan ibaret değil. Bunu bir kez daha göstermiş olduk. Eren'e Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Başkan Otyakmaz ise yönetim kurulu ve Vali Salih Ayhan ile yaptıkları istişarenin ardından kapıya Eren Dolak'ın adının verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi. Eren Dolak'ın adının ölümsüzleştirmek istediklerini kaydeden Otyakmaz, üzgün olduğumuzu belirterek Eren'e Allah'tan rahmet diledi.

Ayrıca Eren Dolak'ın Göztepe maçını izlediği Osman Seçilmiş Tribünü üst D blok 4.sıra 7 numaralı koltuğa Eren Dolak'ın fotoğrafı konularak karanfil bırakıldı.