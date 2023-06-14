Hayırsever iş insanları SBTÜ'ye traktör bağışladı

Hayırsever iş insanları, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarımsal Ar-Ge Merkezinde yürütülen çalışmalarda ve Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda kullanılmak üzere SBTÜ'ye traktör bağışında bulundu.

SBTÜ Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen traktör teslim programına SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivaslı iş insanları Murat Kaya ve Celal Kaya, SBTÜ Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, SBTÜ Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimizin saha çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır"

Bağışlanan traktörün SBTÜ'ye teslim töreninde konuşma yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Üniversitemize bir traktör bağışlanması son derece anlamlı ve memnuniyet vericidir. Biz üniversitemizde uygulamaya ve mesleki deneyime önem ve öncelik veriyoruz. Öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanarak mezun olmalarını istiyoruz. Bu istikamette de 7+1 eğitim modelimiz ile öğrencilerimizi eğitim gördükleri alanla ilgili sektörle buluşturarak onların iş hayatına geçiş sürecini ve intibaklarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yıllarca Sivas'ta eğitim alanında da iştigal eden değerli iş insanlarımızın yine bir eğitim kurumu olan SBTÜ'ye, öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmak üzere yeni bir traktör bağışlamış olmaları, öğrencilerimizin saha çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bağışçılarımızın Üniversitemize sundukları bu imkân, aslında Ülkemizin tarımsal kalkınmasına da hizmet edecek bir yatırımdır” dedi.

Sivaslı iş insanları Murat Kaya ve Celal Kaya'ya bu anlamlı bağışları için teşekkür eden Rektör Kul, hayırseverlerden gelecek bağışların Üniversiteleri daha güçlü kıldığını ve bu tür bağışların tüm üniversiteler için devam etmesini temenni ettiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Gerçekleştirilen konuşmanın ardından SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, SBTÜ Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ile hayırsever iş insanları Murat Kaya ve Celal Kaya'nın katılımı ile SBTÜ ve hayır sever iş insanlarının şirketi arasında protokol imzalanarak, bağışlanan traktörün anahtar ve ruhsat teslimi gerçekleştirildi.