Hayrullah Akyüz: "Milli formayı yeniden giymek isterim"

Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da forma giyen kaleci Hayrullah Mert Akyüz, milli takıma yeniden gitmek istediğini söyledi.

Milli kaleci Akyüz, Sivas Belediyespor'a geliş sürecini, Adanaspor'da yaşadığı sıkıntıları, milli takım kariyerini ve idolü olan kaleciyi İhlas Haber Ajansı'na açıkladı.Tecrübeli kaleci Akyüz, Sivas Belediyespor'a isteyerek geldiğinin altını çizerek, "Benim buraya gelirken transfer sürecim çok kısa sürdü. Çok zorlanmadık. Sağ olsun hocalarda yardımcı oldu, teknik heyette yardımcı oldu, yönetim yardımcı oldu ve geldik konuştuk anlaştık. Şükür ediyoruz" dedi.

"Kimseye eyvallahım olmaz"

"A Milli takımdan sonra performans düşüklüğü yaşandı mı?” sorusu üzerine Akyüz, şu cevabı verdi:

"Futbol camiası gerçekten çok kaypak. Çok değişik insanların olduğu, çıkarcı, menfaatçi insanların olduğu bir camiadayız. Herkes kendi cebini, kendi çıkarını düşünüyor. Nitekim de öyle oldu. Transfer döneminde açıkçası çok beklemek istemedim. Beklesem üst ligler olabilir miydi? Olabilirdi ama benim çok şükür kimseye eyvallahım olmadı. Bu saatten sonrada kimseye eyvallahım olmaz. Ondan dolayı burayı tercih ettim. Pişman değilim. Çünkü bir yerden tekrardan başlamam lazımdı. Sonuçta 1 sene Adanaspor'da kadro dışı kaldım. Malum bazı sıkıntılar oldu. İnsanın kendine güvenmesi lazım bu camiada. Kendi yeteneklerine, karakterine, kişiliğine güvendiğin sürece, inandığın sürece her türlü başarılı olursun. Nitekim ben 3. Lig'den Ümit Milli Takıma gittim. Adanaspor'a A Milli takıma gitmişliğim var. Nitekim şampiyonluğum var. Bu bireysel değil, takım oyunu ama senin de ön plana çıktığın durumlar oluyor. Burada memnunum, mutluyum. Sivas Belediyespor'da keyifli güzel geçiyor zaman. O yüzden tercihim bu yönden oldu. Pişman değilim."

"Yeniden milli formayı giymek isterim"

Akyüz, yeniden A Milli formayı giymek istediğini hedefleyerek, "Muhakkak yeniden milli formayı giymek isterim. Milli takıma gittim ama oynayamadım. Zor şeyler değil bunlar. İnsanın sadece istemesi lazım. Futbolda maalesef böyle. Bizim Türk futbolunda insanlar bir yerlere geldikleri zaman çok şeyin değiştiğini görüyoruz. O yüzden istemek bu işte çok önemli. Çalışmak ve karakterinden ödün vermemek çok önemli. Tekrardan başarabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Neden TFF 1. Lig olmasın"

Sivas Belediyespor'da hedefinin TFF 1. Lig olduğunu vurgulayan kaleci Akyüz, "Sivas Belediyespor'un bu tesis imkanları 2. Lig'in üstünde olduğunu düşünüyorum. Zor değil. Adanaspor'da 19 hafta mağlup olmadık. Bakıldığı zaman o sezon inanılmaz iyi takımlar kurulmuştu ama biz 19 haftada 51 puan toplayıp şampiyon olmuştuk. Gerçekten bakıldığı zaman zor değil. Bence bu tesis imkanları, bu yönetim, bu insanlar Sivas camiasının Süper Lig'de bir takımı var. Neden TFF 1. Lig'de de bir takım olmasın? Bu hedefler olduğu için buraya geldim. Tercihlerimden birisi de buydu. Zor şeyler değil bunlar, başarabiliriz. 3 haftadır da iyi giden bir ivmemiz var. Teknik heyeti ve arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. İnanılmaz bir mağlup olmama serisi gösteriyoruz. 3 haftadan beri de böyle gidiyor zaten. Bu hafta 90. dakikada gol yedik. Olabilir, futbolda bunlar var ama hedefimizden bir gram şaşma yok. Sonu inşallah 1. Lig olur" değerlendirmesini yaptı.

"İdolüm Casillas"

Tecrübeli file bekçisi Akyüz, son olarak idolünün Iker Casillas olduğunu ifade ederek, "Iker Casillas şu anda aktif futbolu bıraktı geçen sene malum kalp krizi geçirdi. Allah acil şifalar versin. Casillas benim idolümdü. Halen de öyle. Yıllardan beri beğendiğim. Kendime idol aldığım, hem fizik yapısı olarak, hem de atletik özelliği olarak kendimi yakın gördüğüm kaleci. Dünya bazında Iker Casillas yani. Onun dışında başka kaleci yok. Türkiye'de de yok" şeklinde konuştu.