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Hayvan dışkısına saplanan inek kurtarıldı

Sivas’ta hayvan dışkısına saplanan inek halatla çekilerek kurtarıldı.

Sivas'ta hayvan dışkısına saplanan inek halatla çekilerek kurtarıldı.


Sivas'ta Merkeze bağlı Beypınar köyünde arazide yayılan bir inek, hayvan dışkısına saplanarak mahsur kaldı. Yol kenarına yakın bir noktada bataklığa saplanan ineği gören Murat Karadeve ve arkadaşları ineğin yardımına koştu. Karadeve ve arkadaşları ineğin sahibini beklemeden kurtarma çalışmalarını başlattı. İnek, boynuzuna takılan ipin araçla çekilmesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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