İhlas Haber Ajansı

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Hayvan sevgisi karşılıksız kalmadı

Tavuklarını telef eden tilkiyi suçüstü yakalayıp zarar vermeden doğaya salmıştı, ilçe kaymakamı zararını karşıladı.


Sivas'ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyünde yaşayan Mutlu Demir, 30 tavuğunu telef eden tilkiyi suçüstü yakalamıştı. Demir, kendisine zarar veren tilkiyi zarar vermeden doğaya saldı. Görüntülediği bu anların haberleştirilmesi üzerine hayvan severlerin taktirini topladı.


Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Mutlu Demir'in taktir toplayan bu hareketini ödülsüz bırakmadı. Yazıcı, Demir'in zararını karşılayarak telef olan tavukları yerine kendisine yeni tavuklar hediye etti.

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