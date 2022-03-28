Hayvan sevgisi karşılıksız kalmadı

Sivas'ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyünde yaşayan Mutlu Demir, 30 tavuğunu telef eden tilkiyi suçüstü yakalamıştı. Demir, kendisine zarar veren tilkiyi zarar vermeden doğaya saldı. Görüntülediği bu anların haberleştirilmesi üzerine hayvan severlerin taktirini topladı.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Mutlu Demir'in taktir toplayan bu hareketini ödülsüz bırakmadı. Yazıcı, Demir'in zararını karşılayarak telef olan tavukları yerine kendisine yeni tavuklar hediye etti.