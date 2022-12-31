Hayvan yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saat 6.30 sıralarında Hanlı köyü kavşağında meydana geldi. O.B. (58) idaresindeki 60 ABN 842 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile U.K. (34) yönetimindeki 58 NF 468 plakalı hayvan yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken kamyonet ise devrildi. Kazada sürücüler ile araçların içerisinde bulunan A.Ö. (56), A.H.(56) ve S.K (64) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.