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Hayvanları telef eden çöpleri topladılar

Sivas’ın Koyulhisar İlçesi Kavacık köyünde dernek yönetimi ve köyde yaşayan vatandaşlar hayvanlarının telef olmasına neden olan çöplerin toplanması için örnek bir çalışmaya imza attı.

Sivas'ın Koyulhisar İlçesi Kavacık köyünde dernek yönetimi ve köyde yaşayan vatandaşlar hayvanlarının telef olmasına neden olan çöplerin toplanması için örnek bir çalışmaya imza attı.


Koyulhisar ilçesine uzaklığı 56 kilometre olan Kavacık köyü, örnek bir çalışmaya imza attı. Doğaya ve çevreye önem veren Kavacık Köyü Dernek Başkanı Sezai Öztekin ve dernek yönetimi üyeleri Gülbelen Mevkiine dökülen çöpleri el birliği ile topladılar. Toplanan çöpler daha sonra yakılarak imha edildi.



“Otlayan hayvanlarımız yedikleri çöp poşeti yüzünden telef oluyorlar”



Başkan Öztekin yaptığı açıklamada şunları söyledi." Gülbele'nin arkasındaki çöp dökülen yeri dernek yönetimi olarak toplayıp yakarak temizlemeye çalıştık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Doğa harikası olan bölgelerimizi çöp yığınları nedeniyle mahvediyoruz.Otlayan hayvanlarımız yedikleri çöp poşeti yüzünden telef oluyorlar.Lütfen herkes duyarlı olsun” dedi.

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