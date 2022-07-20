Hazırlık maçı: Sivasspor: 0 - Haladas: 0

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin sahası Haladas Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Yiğidolar 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan; Gaspar Andras, Gyurusi Peter ve Nagy Barnabas yönetti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay maça; Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve Karol Angielski 11'iyle maça çıktı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Mustapha Yatabare, Isaac Cofie, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş ve Özkan Yiğiter ise oyuna dahil oldu.

Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca 90 dakika golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor 1. etap Bolu kampında oynadığı hazırlık maçlarında Al Shamal SC'yi 2-0 ve Neftçi Bakü'yü ise 1-0 mağlup etmişti.