HDP işbirliğine kızdı İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti

İYİ Parti Hafik İlçe Başkanı Şahin Bağlama, Millet İttifakı ile HDP yakınlaşmasına tepki göstermek için partisinden istifa ederek MHP'ye üye oldu.

İYİ Parti Hafik İlçe Başkanı Şahin Bağlama, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine tepki gösterip partisinden istifa etti. Bağlama istifasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) üye olup rozet taktı. Bağlama'nın parti rozetini MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun taktı.

Uygun son günlerde MHP'ye katılımların arttığını belirtip, “Bugün de Hafik ilçesi iyi parti ilçe Başkanı sayın Şahin Bağlama İl Başkanlığımız ‘da düzenlenen törenle MHP'ye geçti. Merkez İlçe Başkanımız Hafik Belediye Başkanı, MHP Hafik İl Genel Meclisi Üyesi ve Teşkilat mensuplarımızın katılımı ile Sayın Bağlama'ya rozetini taktim ettik. Son zamanlarda çeşitli partilerden istifa ederek partimize katılarak üye olan yeni dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.