Sivas'ta Kangal Akkaraman Koyunu'nun ıslah çalışmaları için ilk toplantı gerçekleşti.

Sivas'ta “Hedef, Bir Milyon Kangal Akkaraman Koyunu” projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı; Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Ayhan, toplantıda yaptığı konuşmada; “Üretim, tarım ve hayvancılıkta süreklilik bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Sivas'ımız da yerli ırk olan Kangal Akkaraman Koyunu başta olmak üzere Hedef Bir Milyon sloganı ve Ziraat Bankası'nın sağlayacağı finanslar ile bu konuda yeterliliği olan ve belgesi olan çiftçilerimize en az 50 en fazla 100 koyun olmak üzere faizsiz kredi verilmesi şeklinde bir çalışma yapacağız ve ilk değerlendirmesini yapmak üzere bugün toplandık.Bu proje hem Ziraat Bankasının temel politikalarına uygun, hem bizim coğrafyamıza uygun aynı zamanda şuan dünyanın en büyük ihtiyacı olan hayvancılık ve tarıma da çok büyük bir destek olacak. Herkesin elini taşın altına koymasını arzu ediyoruz. Belediyemiz, İl Özel İdaremiz, İl Genel Meclisimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının koordinesinde bu işi başaracağız ve Sivas'ı koyunculuğun merkezi haline getireceğiz. Meralarımız 2.500.000 koyuna yetecek miktardadır. Hem meralarımızın ıslah edilmesi hem koyun sayısını artırarak iyi bir noktaya geleceğiz inşallah. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşmalarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, ‘Hedef Bir Milyon Kangal Akkaraman Koyunu' Projesi hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Toplantının ardından demonstrasyon bahçesini gezen Sivas Valisi Salih Ayhan elma ağaçları budama çalışmalarına katıldı.