HEDEF Sivas'ın başarısını yukarıya taşımak

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "HEDEF Projesi" çerçevesinde yapılacak çalışmalar değerlendirme, planlama ve koordinasyon toplantısında ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim şube müdürleri katıldı.

Toplantıda; Şube Müdürü Mesut Kaş "Her Sene Daha İleriye" mottosuyla hayata geçirilen "HEDEF Projesinin detayları, uygulama usul ve alanları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas'ın eğitimdeki başarısını her sene daha yukarıya taşımak ve öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak için birçok bileşenle geliştirilen HEDEF Projesinin önemine vurgu yaptı.

Projenin başarıya ulaşabilmesi için sahadaki aktörlerin ilgi ve yakın takibinin çok önemli olduğunu belirten Aslan; "Bildiğiniz gibi Sivas'ta tüm kurumlarımızın başarı analizini ders ders yaptık ve deyim yerinde ise Sivas'ın eğitimde detaylı bir MR'ını çektik. Hangi durumdayız, olumlu ve olumsuz yönlerimiz neler, bunları masaya yatırarak en ince ayrıntısına kadar hangi çalışmalarla başarıyı artırabileceğimizi düşünerek HEDEF Projesini hazırladık. Hedefimiz, Sivas'ın eğitimdeki başarısını her sene daha yukarıya taşımak ve bunun yanı sıra sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle öğrencilerimizi destekleyerek çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Eğer sizler, bu çalışmalara katkı sağlamaz, öğretmenlerimiz gereken hassasiyeti göstermez ise arzu ettiğimiz başarıları yakalamamız mümkün değil. Sivas'ta eğitim camiasının gerçekten güzel bir birlikteliği var. İnşallah el ele, gönül gönüle vererek arzuladığımız hedeflere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantının son bölümünde HEDEF Projesi çerçevesinde yürütülecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.