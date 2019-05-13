Hemşireler haftası kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hemşireler Haftası dolayısı ile Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksek Okulu hemşirelik bölümü öğretim görevlileri ve öğrenciler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeni ile Suşehri Hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sundular.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşma yapan Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Ayşe Yılmaz günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Yılmaz konuşmasında, “Modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs tüm Dünya Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs haftası da Hemşireler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu özel günde ve hafta boyunca hemşirelerin birey, aile ve toplu sağlığı için kilit bir role sahip olduğu hatırlatılarak hemşirelik mesleği ve sağlığa dair önemli konulara değinilmektedir. Hemşireler 7 gün 24 saat doğumdan ölüme, acil durumda ve devam eden bakımda hayati bir erişim noktasıdır. Hemşireler yaşam kurtarır. Sağlığı ve refahı artırır'' dedi.