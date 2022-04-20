Her bir şehit için ikişer fidan diktiler

Sivas'ın Gürün ilçesinde Gürünlü 41 şehit için 82 fidan dikildi, ay yıldız şekilde dikilen fidanlarla Türk bayrağı oluşturuldu.

Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Gürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği koordinesinde Gürünlü şehitler için hatıra ormanı oluşturuluyor. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı öncülüğünde ilçe protokolü 41 Gürünlü şehit için ikişer fidan olmak üzere 82 adet sarıçam fidanları dikildi. Fidanlar ay ve yıldız şeklinde dikilerek Türk bayrağı oluşturulmak istendi. Burada şehitler için dualar okundu. Ardından dikilen fidanlara Kaymakam Halil Yazıcı, Gürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Osman Taş ve ilçe kurum amirleri tarafından şehitlerin isimlerinin yazıldığı künyeler asıldı.