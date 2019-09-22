Her gün bu yemini ederek işe başlıyorlar

Sivas'ın Divriği ilçesinde geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Huma Hatun Çarşısı'nda tüm esnaflar kadınlardan oluşuyor. Kadın esnaflar, her gün “Kadın Ahi Andı"nı bir ağızdan okuyarak dükkanlarını açıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göçüyle ilk yurt ettikleri yerlerden birisi olan Sivas'ın Divriği ilçesi, geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan bir çarşı ile de ilkler arasında yerini aldı. Çarşı, Divriği Kaymakamlığı ve Divriği Belediye Başkanlığının himayesinde Huma Hatun Vakfı tarafından Divriği ilçesinin tarihi mimari özelliklerine uygun olarak inşa edildi. Çarşının tüm esnafı ve çalışanları ise kadınlardan oluşuyor. Mengücek Vakfı tarafından kiralanarak Divriğili ev hanımlarının kullanımına verilen dükkanlarda ilçeye has yemekler, el sanatı ürünler ve el işçiliği gerektiren alanlarda hizmet veriliyor. Çarşıdaki taş fırında ise yine kadınlar tarafından Divriği ekmeği üretiliyor. Çay ocağı bile kadın usta ve çıraklar tarafından işletiliyor.

Huma Hatun Çarşısı'nın kendine has ritüelleri de var. Kadın esnaflar her gün meydanda bulunan sinilerin üzerine el basarak “Ahi Kadın Andı”nı okuyor. Yapılan yeminin ardından çalışmaya başlayan kadınların iş yerlerinin camlarını da Ahilik ahlakı ile ilgili özlü sözlerin yer aldığı yazılar süslüyor.

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, proje ile ilçeye yeni bir vizyon kazandırıldığını belirterek, “Kadınlarımız Halk Eğitim Merkezlerinin açtığı kurslarda çeşitli alanlarda eğitimler alıyordu. Ancak aldıkları bu eğitimi ticarete dönüştüremeden evlerine geri dönüyorlardı. Bu projeyi hazırlarken hem ilçemize vizyon kazandırmayı, hem kadınlarımızı sosyal yaşantının ve ticaretin içerisine çekmeyi planlamıştık. Vakıflara ait bu alan kiralandı. Ancak inşa maliyeti yüksek olunca Kaymakamlığımız ve Valiliğimizin çabaları ile Kültür Bakanlığımızdan temin edilen destekle inşa edildi. Mengücek Vakfı tarafından kadınlarımız adına kiralanan bu dükkanlarda şimdi 13 kadın esnafımız hizmet veriyor. Aynı zamanda burası bir turizm çarşısı da oldu” dedi.

“Ev hanımıydık, patron olduk”

Kadın esnaflar ise yaptıkları açıklamada, “Daha önce ev hanımıydık, şimdi iş kadını ve patron olduk. Her sabah gelip yeminimizi yaparak dükkanlarımızı açıyoruz. İlçemizin tanıtım ve kültürüne katkı sağladığımız gibi aile bütçemize de katkımız oluyor. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Çarşının yönetici başkanı Fatma Tepe, dükkanların Mengücek Vakfı tarafından kiralanarak kendilerine tahsis edildiğini ve birçok meslek kolunda hizmet verildiğini belirterek, her gün “Ahi Kadın Andı” ile güne başlayıp, anda bağlı kalarak ve tüm esnaflara örnek olacak bir düzende faaliyet gösterdiklerini ifade etti.