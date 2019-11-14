İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her isteyenin şekerini ölçtüler

Sivas Numune Hastanesi’nde 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla hastanenin poliklinik girişinde açılan stantta, şeker ölçümü yapılarak diyabetle ilgili broşür ve eğitim kitapçıkları dağıtıldı.

Sivas Numune Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla hastanenin poliklinik girişinde açılan stantta, şeker ölçümü yapılarak diyabetle ilgili broşür ve eğitim kitapçıkları dağıtıldı.


Etkinlikle ile ilgili bilgi veren Diyabet Hemşiresi Fatoş Albayrak, “Tüm dünyada 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmaktadır. Diyabet hastalığının tüm dünyada hızla ilerleyişinden kaynaklı olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Sivas Numune Hastanesi Diyabet Eğitim Birimi olarak stant açarak şeker ölçümü, şeker taraması ve risk analizleri yapıyoruz. Maalesef son zamanlarda diyabet hızlı bir şekilde ilerliyor. En kötüsü diyabetlilerin yüzde 50'ye yakın bir kısmı diyabetli olduğunu bilmiyor. Diyabetin komplikasyonları gerçekten ciddi komplikasyonlardır. Bilmeyen hastalar maalesef ciddi komplikasyonlarda hastaneye başvuruyor, bunlar kalp krizi, felç ya da böbrek yetmezliği gibi ciddi yan etkilerle başvuruyorlar. Hasta bu aşamada diyabet olduğunu anlıyor. Bu konuda da farkındalık oluşturmak amaçlı standımızı açtık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.