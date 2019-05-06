Her mezun için yeni bir fidan

Sivas Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğümüz işbirliğinde başlatılan “Her Okulun Bir Hatıra Ormanı Olsun” projesi kapsamında; Okullara fidan dikimi için İşhanı, Kardeşler ve Esenyurt mevkilerinde tahsis edilen arazilerde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın himayelerinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen 7 bin 500 adet fidan, 54 okulun öğrencileri tarafından toprakla buluşturuldu. İleriki yıllarda her yıl mezun olan öğrenci sayısı kadar fidan dikimi hedeflendiği belirtildi.