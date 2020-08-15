Her türlü tehlikeyi göze alıp, zarfı alana kadar vazgeçmediler

Sivas'ta her türlü tehlikeyi göze alıp gelin arabasının önünü kesen iki çocuk, zarfı alana kadar aracın önünden çekilmedi, korkuyu izleyenler ve araçtakiler yaşadı.

Sivas kent meydanı Cami Kebir Mahallesi Şifahiye Sokak'ta gelin arabasının geldiğini gören iki çocuk bahşiş alabilmek için aracın önünü kesti. Araç şoförünün ısrarına ve aracın hareket etmesine rağmen aracın önünden çekilmeyen çocuklar tüm tehlikeleri hiçe saydı. Çocukların tehlikeli bahşiş mücadelesiyse saniye saniye görüntülendi. Çocukların çekilmeyeceğini anlayan araç şoförü, bir kaza yaşanmaması için çocuklara içinde para bulunan zarf attı. İçinde para bulunan zarfı alan çocukların, kendilerini tehlikeye attıklarının farkında dahi olmadan yaşadıkları mutlulukları dikkat çekti.