HES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekipleri ödüllendirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalında yaşanan patlaması sonucu olayda yaralananları kurtaran itfaiye ekipleri ödüllendirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı sağ salim olay yerinden kurtaran Suşehri itfaiye ekibini kaymakam ve belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Olay yerinde yaşananları anlatan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, “Suşehri itfaiye ekiplerini görünce rahatladım çünkü daha önce yaşanan vakalarda çalışmalarına şahit oldum. Olay yerinde de itfaiye ekiplerinin soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale ederek 6 yaralıyı kurtardılar. Yaralıları kurtarmada üstün cesaretiniz var. Siz itfaiye ekipleri orada olamasaydınız muhtemelen 6 vatandaşımızı oradan alamayabilirdik. Vatandaşlarımızın kurtarılmasında çok önemli çalışmanız oldu. Suşehri belediyesi itfaiye ekibini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise, “Suşehri ilçemizde ve Vadi ilçelerimizin tümündeki afet vakalarına Suşehri itfaiye personelimizle olay yerine giderek gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bağlamda D-100 karayolu Koyulhisar ilçemizin yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı sağ sağlim olay yerinden kurtaran Suşehri itfaiye amirimiz Yalçın Kırılmaz ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Suşehri kaymakamından talepte bulunan Suşehri Belediye İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz, “Sadece Suşehri değil Giresun'un Çamoluk, Şebinkarahisar ve bu vadide bulunan tüm ilçelerdeki boğulma vakalarına ekibimizle birlikte biz müdahale ediyoruz. Bu ekibimiz malzeme yönüyle güçlendirilirse ben faydalı olacağına inanıyorum. Suşehri Belediyesi itfaiye ekibimizde 2 tane dalgıcımız var. Bizim dalış kompresörüne ihtiyacımız var. Bu ve buna benzer eksikliklerimiz giderilirse ben inanıyorum ki bu tür vakalara biran önce müdahale ederiz. Ben ekibim adına sayın kaymakamımıza ve Belediye başkanımıza bizlere vermiş olduğu başarı belgesine teşekkür ediyorum” dedi.