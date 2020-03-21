Hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna daldılar

Sivas'ta hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna dalan çocuklar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Sivas'ta yabancı uyruklu oldukları düşünülen çocukların çöp konteynırlarından karton toplama çabaları görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Çocukların tehlikelerine aldırmadan konteynırların içerisine dalma anları görüntülendi. Çocukların, her türlü mikrobu barındırabilecek konteynırların içerisine girmesi şaşkınlığa neden oldu.

Sivas kent merkezinde bulunan çöp konteynırlarının yüzeyde 1 metrelik bir bidonu yer alsa da yüzeyin altında 2 metre derinlikte geniş bir hazne yer alıyor. İçerisine düşülmesi halinde ise ciddi yaralanmalara neden olabilir.