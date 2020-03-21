İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna daldılar

Sivas’ta hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna dalan çocuklar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Sivas'ta hiçbir şeye aldırmadan çöp bidonuna dalan çocuklar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.


Sivas'ta yabancı uyruklu oldukları düşünülen çocukların çöp konteynırlarından karton toplama çabaları görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Çocukların tehlikelerine aldırmadan konteynırların içerisine dalma anları görüntülendi. Çocukların, her türlü mikrobu barındırabilecek konteynırların içerisine girmesi şaşkınlığa neden oldu.


Sivas kent merkezinde bulunan çöp konteynırlarının yüzeyde 1 metrelik bir bidonu yer alsa da yüzeyin altında 2 metre derinlikte geniş bir hazne yer alıyor. İçerisine düşülmesi halinde ise ciddi yaralanmalara neden olabilir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.