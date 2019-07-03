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Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı

Sivas’ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.

Sivas'ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.


Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkez Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'nde bulunan Vahdet Altunkes'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Altunkes, polis ekiplerine çiftlik evinde beslediği 1 koyun ve 3 kuzusunun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, koyunun ve yavruların bulunduğu ahır çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Ahırda bulunan koyunun 3 yavrusu ile birlikte çalınması ise dikkat çekti. Polis, hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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