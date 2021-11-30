Hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 6 ayrı noktada hırsızlık yapan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şarkışla İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler 6 aynı noktada hırsızlık yapan hırsızları takibe aldı. Döllük, Gümüştepe ve Maksutlu köyünde 6 ayrı evden hırsızlık yapan hırsızlar, A.T.K. (41) ve Y.A. (41), çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken çalınan eşyalar da sahibine teslim edildi. Hırsızlık zanlıları Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarını bile çaldılar

Göz altına alınan hırsızlar, Gümüştepe köyünde girdikleri evde ki güvenlik kameraları ve kayıt sistemlerini de çaldılar. Hırsızların yakalanması ardından eşyalarını teslim alan Necmettin Özkan, “Şarkışla ilçe Jandarma komutanlığına binlerce kez teşekkür ederim. Evimin çalınan eşyalarını buldukları için Allah razı olsun onlardan. Çarşamba akşamı Danimarka'ya dönüş yapacağım. Artık gönül rahatlığı ile ailemin yanına gidebilirim. Allah hepinizin işini rast getirsin, hepinize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.