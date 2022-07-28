İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek

Hollanda’da vefa eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas’ta toprağa verilecek.

Hollanda'da vefa eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.


Bir süredir Hollanda'da yaşayan Muharip Kore Gazisi 91 yaşındaki Ali Haydar Kızılgöz yaşlılığa bağlı sağlıksak problemlerden dolayı hayatını kaybetti. Kızılgöz'ün naaşı bugün uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Yakınları tarafından naaşı alınan Kızılgöz'ün cenazesi yarın öğleden sonra Sivas Yıldızeli ilçesi Davulalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.