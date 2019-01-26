Hugo Vieira, Sivasspor'da

5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, forvet oyuncusu Hugo Vieira'yı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mecnun Otyakmaz da katıldı. Otyakmaz, yaptığı açıklamada, “Yeni transferimizi gerçekleştirdik. Hepimizin bildiği gibi bu devre arası transferleri gerçekten çok zor oluyor. Çok ince eleyip sık dokuyarak transferler yaptık. Şimdi ofansif anlamda sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcu ile de sözleme imzalıyoruz. Huzurunuzda Oliveira'ya hoş geldin diyorum” dedi.

30 yaşındaki futbolcu da Sivasspor'a transfer olmakta dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan başarılı futbolcu, 25 Temmuz 1988'de Barcelos'da dünyaya geldi. Estoril'de futbola başlayan Vieira daha sonra sırasıyla; Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formalarını giydi.

Portekizli, çıktığı 268 maçta rakip ağları tam 102 kez sarstı.