Hünerlerini satranç turnuvasında gösterdiler

Sivas'ta düzenlenen “Cumhuriyet kupası satranç turnuvası” sona erdi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Sivas Valiliği ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta satranç turnuvası düzenlendi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 90 sporcu katılım sağladı. 2 gün süren turnuvada sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Turnuva sonunda dereceye giren kulüplere kupa, sporculara ise madalya takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, bu tür organizasyonların süreceğini söyledi.