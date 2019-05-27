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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan iki kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan iki kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Ankara karayolunun 20.kilometresinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan O.S.S (25) yönetiminde ki 34 BTP 786 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Birkaç takla attıktan sonra durabilen araç hurdaya döndü. Sürücü O.S.S. ve araçta bulunan S.M.S. (24) hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Ambulans ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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