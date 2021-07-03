Hurman Çayı'na kırmızı benekli alabalık bırakıldı

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Akdere köyünde, Hurman Çayı'na 10 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Hurman Çayı'nda popülasyonu artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Halil Yazıcı da katıldı.

Konuya ilişkin kaymakamlıktan yapılan açıklamada; “Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ilçemiz Akdere Köyü Hurman Çayı'nda popülasyonu arttırmak için daha önceki yıllarda toplanan anaç kırmızı benekli balıklardan üretilen 10 bin 500 adet yavru balıklar doğal ortama bırakıldı” denildi.