Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet

Sivas'ta İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bakım ve onarım çalışmalarını denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler gerçekleştiriyor.

Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve denetimli serbestlikten yararlanan 7 hükümlü, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Huzurevinin temizlik çalışmalarını yapan, bahçesinde çalışan ve çevre düzenlemesini yapan hükümlüler huzurevinin tüm ve bakım ile onarım çalışmalarını da yapıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal huzurevinde çalışan hükümlüleri ziyaret etti. Çalışmaları inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler daha sonra huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Yaşlılarla sohbet eden Vali Ayhan çeşitli hediyeler verdi.

Vali Ayhan, "Adalet Bakanlığımıza bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün bir çalışmasını yerinde inceledik. Modern ceza yöntemleri zamana göre değişmektedir. Bunun en güzel örneklerini Sivas'ta yaşamaktayız. Cezaevinde kalan mahkumlarımız mesleklerine, yeteneklerine göre hem toplum yararına çalışarak hem de yeteneğine göre istifade ederek hem de rehabilite etmek açısından çok faydalı olmaktadır. Okullarımızda çok yoğun bir şekilde tamir ve bakım faaliyetleri yapılmaktadır. En son Fidanlık Müdürlüğümüz ile beraber birçok mahkumumuz ağaç dikti. Huzurevimizde de mahkumlarımız hem buranın çevre bakımlarını, onarımlarını yaparak güzel bir faaliyette bulunmaktadır. Bunlar hem toplumsal açıdan bir katma değer hem de modern ceza yöntemleri açısında güzel bir uygulama" dedi.