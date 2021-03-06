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İBB, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivas’ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivas'ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sivas'ın Gürün Belediye Başkanlığına, Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı Gürünlü Mustafa Yılmaz'ın girişimi ve İBB onayıyla otobüs hediye edildi. Otobüs, Sivas'a gönderilerek Gürün Belediyesi araç filosuna eklendi.


Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 36 kişilik otobüsün belediye araç filosuna eklendiğini belirterek ”Aracın ilçemize kazandırılmasına katkılarından ötürü başta hemşerimiz Mustafa Yılmaz Bey ve emeği geçen herkese şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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