İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda SBTÜ rüzgarı

SBTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22) 16-17 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. 226 işveren firmanın yer aldığı ve 85'ten fazla etkinliğin gerçekleştirildiği Fuarı 20 binden fazla öğrenci ziyaret etti. İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22) Açılış Töreni'ne, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile birlikte paydaş üniversitelerin rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler büyük ilgi gösterdi

Fuarda, SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy'ün “Modern Tarımın Geleceği”, SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mehmet Güzey'in “Yapay Zekâ ve Uygulamaları”, SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Ostovan'ın “Havacılık ve Uzay Sanayisinde Mühendislik” konulu konferanslarına öğrenciler ve katılımcılar büyük ilgi gösterdi. İKAF'22 kapsamında SBTÜ tarafından Üniversite Tanıtım Standı da kuruldu. Standı ziyaret eden öğrencilere, SBTÜ araştırma görevlileri Hatice Aktaş ve Yeter Çilesiz tarafından SBTÜ hakkında bilgi verildi.

“SBTÜ'yü ilimiz dışında da tanıtma fırsatı bulduk''

İKAF'22 hakkında bir değerlendirme yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Bölgemizdeki 13 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı büyük ilgi gördü. Fuarı ziyaret eden 20 binin üzerindeki öğrenci, iş ve staj imkanları, mülakat simülasyonları, atölye/örnek olay çalışmaları, kariyer söyleşileri, kurum tanıtımları, işveren kariyer sohbetleri vb. birçok etkinliğe katılma, alanında uzman kişilerle tanışma imkânı buldular. Üniversitemizde görevli hocalarımız tarafından verilen konferansların da yoğun bir katılımla gerçekleştirildiği Fuarda SBTÜ'yü ilimiz dışında da tanıtma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarında (İKAF'22) yer alan 13 üniversitemize, işveren firmalarımıza, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ziyaretçilerimize ve ismini sayamadığım emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.