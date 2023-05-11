İç Anadolu'nun en büyük 'Sportif Performans Laboratuvarı' Sivas'ta açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan ve İç Anadolu'nun en büyük ve içerikli olma özelliği taşıyan "Sportif Performans Laboratuvarı” hizmete açıldı.

SCÜ Hamza Yerlikaya Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış programına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar, rektör yardımcıları ve antrenörler katıldı. Rektör Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar'dan laboratuvar hakkında bilgiler alarak bir süre aletleri inceledi.

"Sporcularımızın testleri, analizleri burada yapılacak"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "İçinde bulunduğumuz laboratuvar, sportif, analiz, test laboratuvarı. CÜBAP tarafından desteklenerek 3 buçuk milyon liraya aldığımız cihazlar sayesinde hem şehrimizden hem de bölgemizden gelen sporcularımızın testleri, analizleri burada yapılacak. Hem şehrimize hem bölgeye hizmet verecek bu laboratuvar oldukça önemliydi. Serkan Hocam birkaç yıldır bunu istiyordu. Biz de CÜBAP'tan destek verdik ve böylece bu cihazları temin ettik. Burada birkaç tane eski cihaz var. Onlar da Kayak Federasyonu tarafından verilmişti. Daha önceden kullandığımız birkaç cihaz vardı ama burada çok önemli cihazlar var. Böylece hem bizim öğrencilerimize hem de sporla uğraşan herkese artık burada testler, analizler yapabileceğiz. Şehrimize, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Serkan hocama teşekkür ediyorum. CÜBAP'taki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onların desteğiyle bu cihazlar alındı" şeklinde konuştu.

Sportif Performans Laboratuvarı; İç Anadolu'da bir ilk olma özelliği taşıyan ve sporcuların fiziksel uygunluklarına göre branşlara yönlendirilmesi ve antrenmanın bireysellik özelliğine göre uygun olan en doğru antrenmanı yapabilmeleri için laboratuvar ortamında ve spor alanlarında testler yapılacak.