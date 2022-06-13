İçindeki öğrencilik aşkı bitmedi: 62 yaşında mezun oldu

Tokat'ın Erbağ ilçesi Velizade Kırımcalar Cami'nde imam hatip olarak görev yapan 62 yaşındaki Adnan Coşkun, 94 yılında Erzincan'da İlahiyat Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu. Coşkun, ön lisans programından mezun olmasının ardından uzun yıllar lisans mezunu olma hayali kurdu. Lisans öğretimini tamamlamak isteyen Coşkun, SCÜ İLTAM programına başvurdu. Programa kabulünün ardından mezun olmaya hak kazanan Coşkun, 62 yaşında, torunu yaşındaki öğrencilerle birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı.

“Çocuklarımdan küçükler var”

Adnan Coşkun, çocuklarının yaşındaki öğrencilerle birlikte mezun olduğunu belirterek, "Çocuklarımdan küçükler var. Çocuklarım da üniversite bitirdi. Benim yaşıma yakın olanlar da var ama bu durum tarif edilemez bir duygu. Arkadaşlarla uzaktan bile olsa aramızda çok iyi bir enerji oluştu. İçimizdeki enerjiye sahip çıkmak lazım, benim içimde hala talebelik aşkı var. Benim isteğim örgün okumaktı ancak beceremedim ama açıktan bitirdim. Örgün okurken görevime de devam etmekti aklımdaki ancak olmadı. Bundan sonra emekli de olsam örgün şekilde bir üniversite bitirmek istiyorum. En azından 2 yıllık bir bölüm kazanayım ve o sıralara oturabileyim istiyorum" dedi.

“Arkadaşlarıma örnek oluyorum”

Coşkun kendi yaş grubundaki insanlara örnek olduğunu söyleyerek, "İçimdeki heyecan bitmedi, o heyecanı yaşamak istiyorum. Arkadaşlarıma örnek oluyorum, beni gördüklerinde saygı duyuyorlar. Ben de onlara teşekkür ediyorum. 'Sen bize örnek oldun' diyorlar. ‘Bu yaşta eğitime dahil oldun, devam ediyorsun, bizim daha da çok gayretli olmamız lazım' diyorlar. Herkesi teşvik etmiş oluyorum. İnsanın içinden gelmeli, mental sağlığı yerinde olmalı. Ben bitmişim dememeliler. İçimdeki o küçük çocuk büyümedi, onun gücü ile ben de böyle devam ediyorum. İnşallah diğer kardeşlerimize örnek oluruz” dedi.