İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçtiği kolonya sonrası komaya giren kişi öldü

Sivas’ta içtiği kolonya sonrası komaya giren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta içtiği kolonya sonrası komaya giren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Cami Kebir Mahallesi'ndeki bir pansiyonda gerçekleşti. Pansiyonda yaşayan Adnan Kılıç (57) fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan şahsın kolonya tüketmesinden dolayı alkol komasına girdiği tespit edildi. Şahıs bir süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden şahıs, Yukarı Tekke Sıra mezarlığında defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.