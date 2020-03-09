İdlib gazisi Sivas'taki baba evine geldi

İdlib'de yürütülen harekatta gazi olan Uzman Çavuş Onur Arı, Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan evine geldi.

İdlib'de yürütülen harekat sırasında rejim unsurlarının düzenledikleri bir saldırı sonucu 9 asker yaralanmış, 1 asker de şehit olmuştu. Yaralılar arasında bulunan Uzman Çavuş Onur Arı, Sivas'taki baba evine geldi. Yaralı Arı'yı, baba evinde; Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Acar, Gemerek Polis Merkezi Amir Vekili Hüseyin Baba Gazi Osman Paşa Mahalle Muhtarı Öcal Durmuş ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Cengiz Nayman, İdlib'te kahramanca mücadele eden Uzman Çavuş Onur Arı'ya teşekkür ederek biran önce sağlığına kavuşmasını diledi.