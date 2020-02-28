İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib Şehitleri için Cuma Namazı sonrası dua edildi

Sivas’ın Zara ilçesinde, Cuma Namazı sonrası İdlib şehitlerimiz için dua edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde, Cuma Namazı sonrası İdlib şehitlerimiz için dua edildi.


Sivas'ın Zara ilçesi Merkez Camisi avlusunda Cuma namazı çıkışı, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, STK temsilcileri ve siyasi partilerin başkanlarının katılımı ile Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için dua edildi.


Program sonrası açıklama yapan AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, “Dün gece İdlib'de düzenlenen menfur ve kalleş saldırıda 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi nedeniyle hazırlıklarını tamamladığımız ilçe kongremizi ileri bir tarihe yapılmak üzere iptal ettik. Bizleri derinden üzen bu hain saldırıyı kınıyor, Mehmetçiklerimize rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar, yüce Türk milletimize de başsağlığı diliyorum” dedi.


İdlip saldırısı nedeniyle Zara Belediyesi tarafından da ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.