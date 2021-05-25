İHA pilotları CÜ'de yetişecek

Covid-19 salgınına rağmen çalışmalarına ara vermeyen CÜSEM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “İHA Eğitim Yetkili Kuruluşu” unvanını da aldı. Konuyu değerlendiren CÜSEM Müdürü Doç. Dr. Enis Baha Biçer, İHA'ların gelişen teknoloji ile beraber son çeyrek asırda yaygın olarak kullanılmaya başlandığını, bugün ise sanattan-savaşa hemen hemen her alanda vazgeçilmez bir ekipman haline geldiğini söyledi.

Doç. Dr. Biçer; “Ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler İHA'ların İHA Pilot Ehliyeti olmadan kullanılamayacağına hükmetmiş; bu doğrultuda da İHA Pilotluk eğitimi önem kazanmıştır. Şu ana kadar ilimizde bu ehliyeti veren bir kurum olmadığından ya ilimizden başka illere bu eğitim için gidenler olmaktaydı ya da yetkili kuruluşlar ilimize bu eğitimi düzenlemek için başka şehirlerden gelmekteydi. Konuyu Sayın Rektörümüzle paylaşınca kendisinin oluru ve desteğiyle bu kapsamda çalışmalara başladık ve başvurumuzu yaptık.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Biçer konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Uzun ve yoğun bir değerlendirme sürecinden sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA0 ve İHA1 kategorilerinde eğitim vermek için yetkili kuruluş olmaya hak kazandık. Bu iki kategori ticari amaçlı insansız hava araçlarının kullanımlarda İHA Ehliyeti almak zorunlu ve bu sebeple de çok talep görüyor. İlaveten bazı bölümlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz için de bu ehliyete mezun olmadan sahip olmak iş arayışında önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sürece katkısı olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.