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İhtiyaç sahiplerine kumanya yardımı

Koyulhisar Dernekler Federasyonu gelenekselleştirdiği Ramazan kumanya yardımını bu yıl da sürdürdü.


Federasyon tarafından Ramazan öncesi Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ve köylerinde tespit edilen bin adrese Ramazan kumanyaları teslim edildi.


Koyulhisar Dernekler Federasyonu Başkanı Müslim Çandır, "Rabbimizin rızası için çıktığımız bu yolda inşallah ilçemizde ihtiyacı olan her eve ulaşmışızdır. Kumanyaların oluşturulmasında destek olan hayırsever vatandaşlarımıza, dağıtımında emeği geçen mahalle ve köy muhtarlarımıza teşekkür ederim. Projenin hayat bulmasında emek veren yönetim kurulu üyelerimize ayrıca teşekkür ederim. İnşallah daha nice projelerle Koyulhisar'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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