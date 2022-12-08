İki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu

Sivas'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın Yeşilyurt Mahallesi 32. Sokakta bulunan iki katlı evin çatısında meydana geldi. İkinci katta bulunan şömineden kaynaklandığı öğrenilen yangın sonrasında çatıdan yoğun dumanın yükseldiğini görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.