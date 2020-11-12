İki müdürlük arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokol kapsamında Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda kurslar açılarak kursiyerlerin eğitiminin gerçekleştirilmesi ve eğitimin sonunda başarılı olanların belgelendirilmesi sağlanacak.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve kurum yetkilileri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker bu kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile makamında bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan kurs faaliyetleri üzerinde görüş alışverişinde bulunan Savaşçı ve Karaca, protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Savaşçı; kurumları ile İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek kurslarla katılımcıların sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması, estetik zevklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Savaşçı, Karaca ve Baker daha sonra iş birliği protokolünü imzaladı.

Savaşçı, günün anısına Karaca, Baker ve beraberindekilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınları arasında yer alan Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Çanakkale Hikayeleri ile Fatihin Günlüğü kitaplarını hediye etti.