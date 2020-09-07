İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 6 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza kent merkez Çayboyu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki Opel marka 06 VND 68 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki Renault marka 34 DCL 732 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde çarpıştı. Kazada araçlar içerisinde bulunan S.K., S.K., D.K., S.K., Ş.Y. ve M.T. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.