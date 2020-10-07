İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Numune hastanesi kavşağında meydana geldi. A.G. idaresindeki Renault marka 58 BE 768 plakalı araç, kavşakta T.G. idaresindeki 58 LB 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 58 BE 768 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.